Челябинская свалка тлеет. Ее заливают десятками тонн воды и засыпают сотнями тонн грунта

Челябинская свалка в Металлургическом районе, официально закрытая в сентябре этого года, продолжает тлеть.

«По состоянию на 7 часов 30 минут 21 ноября происходило тление одного очага, работы по ликвидации последствий возгорания будут продолжены», - рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Как ранее сообщало агентство, в понедельник, 19 ноября, в девять утра от диспетчера службы «01» поступила информация о возгорании мусора на территории нефункционирующей городской свалки на площади 50 квадратных метров. В десять утра открытое горение на этих «квадратах» было ликвидировано.

С целью контроля за экологической обстановкой сотрудники передвижной лаборатории специализированной пожарно-спасательной части взяли пробы воздуха над очагом загорания. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе зафиксировано не было.

Вчера, 20 ноября, в полвосьмого утра работы по ликвидации последствий возгорания были продолжены. Засыпкой и проливкой тлеющего участка занимались два бульдозера, два погрузчика, два самосвала и четыре автоцистерны. Всего в этом деле были задействованы 18 человек и десять единиц техники. Для проливки тлеющего участка потребовалось 190 тонн воды. Было завезено 1800 тонн грунта.

За прошедшие сутки в ЕДДС-112 Челябинска поступило одно сообщение с информацией о задымлении на городской свалке.