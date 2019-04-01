Челябинские подростки, ограбившие салон сотовой связи, получили 13,5 лет на троих

Избили охранника и похитили планшет на сумму порядка миллиона рублей: налетчики на салон сотовой связи отправились в колонию.

Судом Калининского района Челябинска вынесен приговор в отношении трех жителей областного центра, совершивших дерзкое ограбление салона «МТС».

«Соучастники в ночное время приехали к салону, заранее подыскав корзинки для складирования похищенного товара, и вооружившись деревянным бруском с вкрученными в него саморезами. Сломав замки, двое похитителей проникли в помещение салона, и, разбив в торговом зале витрины, похитили телефоны и планшетные компьютеры марки Эпл, на общую сумму 966 091 рубль», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Белозерова.

Третий соучастник, согласно отведенной ему роли, обеспечивая безопасность других, используя принесенную с собой палку, напал на охранника салона связи, который пытался воспрепятствовать совершению преступления. Сначала один, а потом и остальные нанесли охраннику множество ударов палкой по голове и руке и покинули помещение салона. В связи с тем, что сотрудник охраны успел нажать на «тревожную» кнопку, злоумышленники задержаны сотрудниками полиции, которые успели подъехать к месту происшествия.

Подсудимому, достигшему 18 лет, назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Несовершеннолетним подсудимым назначено три года и три с половиной года лишения свободы соответственно. Отбывать наказание подростки будут в воспитательной колонии.