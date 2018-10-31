Челябинские пограничники на пункте пропуска задержали странный автомобиль

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Челябинской области вместе с таможенниками задержали автомобиль «КамАЗ», под завязку груженный незадекларированным товаром.

Груз был задержан на пропускном пункте «Бугристое» под Троицком (Челябинская область).

Пограничники Южного Урала очень удивились, когда стали досматривать домашние вещи в грузовом автомобиле, который следовал из Санкт-Петербурга в город Ош Республики Кыргыстан. Под домашним скарбом погранцы нашли два автомобиля марки «Мерседес» и четыре мотоцикла без номеров и документов.

Весь арестованный груз пограничники передали на ответственное хранение сотрудникам Троицкого таможенного поста для проведения разбирательства, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Водитель автомобиля также задержан до выяснения обстоятельств.

Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Челябинской области