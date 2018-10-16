Челябинские санитары сняли видео, как по ночам издеваются над больными пациентами

В интернете появилось ужасное видео из Магнитогорской психоневрологической больницы №5 (Челябинская область). На нем видно, как два санитара-дебила издеваются над 72-летним больным пациентом. Престарелый мужчина находится в возбужденном состоянии, парней в белых халатах это очень забавляет.

Видеоролик с издевательствами над больным стариком случайно попал в интернет. Один из санитаров, Андрей Быковский, познакомился на просторах Интернета с девушкой из Тюмени. Желая похвастать своей удалью, выслал ей это шокирующее видео с места своей работы. Девушка Яна не оценила поступок парня и отправила видео в редакцию челябинского СМИ.

Главврач психдиспансера, который находится на улице Уральской, 36, подтвердил, что на видео действительно сотрудники больницы Андрей Быковский и Рушан Абдрахманов. Снимался это ролик еще летом и к парням в белых халатах хотели применить заслуженное взыскание. Почему не получилось наказать извергов, пока остается тайной. Ведь главврач больницы Александр Беликов утверждает, что на парней подготовили заявление в прокуратуру.

«Мы будем добиваться справедливого наказания для наших нерадивых сотрудников, - сообщил главврач Александр Беликов. – Применять к пациентам физическую силу и бросать в них тапочки – кощунственно. Таким работникам не место в нашей больнице».

Если видеоролик был снят еще в начале лета, то почему санитаров до сих пор не наказали?! Местные жители, просмотревшие этот ролик, утверждают, что на такую зарплату в больницу идут именно неадекватные работники. Под стать своим клиентам. Однако те не над санитарами не издеваются.