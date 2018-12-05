Челябинские таможенники задержали 60 тысяч пачек нелегальных сигарет

Внимательные сотрудники Челябинской таможни совместно с пограничниками челябинского управления ФСБ России и ОГИБДД по Варненскому району пресекли ввоз нелегальных сигарет.

Почти 60 тысяч пачек сигарет общей стоимостью более 3 миллиона рублей незаконно пытались ввезти в Челябинскую область. Табачные изделия направлялись из Казахстана для последующей продажи в торговых точках на Южном Урале. На всех пачках отсутствовали акцизные марки, а значит, сигареты были ввезены незаконно.

Сам владелец запрещенного груза утверждал, что вез его для личного пользования и не знал, что на пачках отсутствует необходимая маркировка. Таможенники посчитали, что если исходить из количества задержанного товара, то чтобы выкурить столько сигарет, мужчине потребуется 164 года.

По закону на все табачные изделия должны быть нанесены российские акцизные марки. Реализация немаркированной табачной продукции запрещена на территории России. Даже страшные картинки на пачках сигарет не остановили перевозчиков.

Товар изъят, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 5 статьи 171.1 УК РФ - «производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством России». Максимальная мера наказания предусматривает до трех лет лишения свободы со штрафом.