Чиновник, обвиняемый в получении взятки, уволился из Челябинской гордумы

Юрий Чанов, обвиняемый в получении взятки, уволился из Челябинской гордумы. Руководителем аппарата назначена Виктория Мирошниченко.

Юрий Чанов подал заявление об увольнении с должности руководителя аппарата Челябинской городской Думы.

«Со времени его задержания до 24 июля обязанности в рамках этой должности исполнял управляющий делами думы Алексей Бурлев. С 24 июля руководителем аппарата думы назначена Виктория Мирошниченко, ранее возглавлявшая референтуру председателя Челябинской городской Думы», - сообщает пресс-служба городской думы.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», Юрия Чанова силовики задержали в аэропорту Кольцово Екатеринбурга, куда он прилетел из отпуска. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, в марте 2017 года подозреваемый получил взятку от экс-директора Нового художественного театра Богверадзе в размере 300 тысяч рублей, пообещав тому обеспечить принятие челябинской городской думой решения о финансировании проведения НХТ международного фестиваля «CHELоВЕК ТЕАТРА».

Изначально в отношении Чанова была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Потом Челябинский областной суд изменил меру пресечения на домашний арест.

Чанов останется под домашним арестом до 15 августа 2018 года.