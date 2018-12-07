Челябинское УФАС возбудило дело в отношении торговой сети, реализующей продукцию на территории исправительных учреждений

Челябинское УФАС России возбудило дело в отношении ФГУП «Промсервис» по признакам нарушения Закона о торговле. Предприятие реализует продовольственные товары через торговые объекты, расположенные на территории девяти исправительных учреждений Челябинска, Златоуста и Копейска (Челябинская область).

Челябинской антимонопольной службой во время проверки установлено, что реализация продовольственных товаров осуществляется ФГУП «Промсервис» на условиях договоров комиссии, заключенных с контрагентами. Так, согласно нескольким изученным договорам контрагенты обязаны уплачивать торговой сети вознаграждение в размере до 20 % от цены фактически реализованного товара.

Согласно пункта 5 части 1 статьи 13 закона о торговле хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность по продаже продовольственных товаров посредством организации торговой сети, и хозяйствующим субъектам, осуществляющим поставки продовольственных товаров в торговые сети, запрещается заключать между собой договора, по которым товар передается для реализации третьему лицу без перехода к такому лицу права собственности на товар.

Таким образом, заключение договора комиссии ФГУП «Промсервис» ФСИН России, осуществляющим торговую деятельность по продаже продовольственных товаров посредством организации торговой сети, с поставщиками продовольственных товаров запрещается действующим законодательством.

Заседание комиссии УФАС Челябинской области назначено на 11 декабря 2018 года на 11 часов.