Челябинского муллу-инвалида закрыли в «пыточную» камеру СИЗО

В Тракторозаводском районе Челябинска вечером, 23 октября, по обвинению в экстремизме арестовали 45-летнего жителя города Амира Г. В этот же день судья Тракторозаводского района отправил подозреваемого в камеру следственного изолятора №1.

Амир Г. инвалид первой группы с детства. Он страдает тяжелой формой заболевания – миопатией Дюшена. Ноги и правая рука у него парализованы, частично работает левая. Самостоятельно что-то делать он не может. Ему всегда необходима помощь человека. Весит Амир 40 килограммов, так как из-за генетической болезни у него проявляются сопутствующие заболевания.

«Моего мужа увезли в следственный изолятор, а мы не знаем за что. Сказали, что четыре года назад он скопировал ролик экстремистского содержания, - вздыхает жена арестанта. – Вот теперь мы очень волнуемся за его здоровье. Наши сыновья тоже переживают за отца».

Сейчас арестованный житель Челябинска находится в камере медицинской части СИЗО-1. В камере для инвалидов. Это единственный инвалид первой группы, который в данный момент находится в данном учреждении. Условия содержания под стражей просто чудовищные. Мужчина уже несколько дней с момента ареста не может сходить в туалет.

«Из-за этого я не кушаю, хотя меня заставляют хоть что-то есть, чтобы не умер, - рассказывает Амир. – А мне страшно. Потому что после еды мне надо будет сходить в туалет, а я не могу. Сокамерники не будут за мной ухаживать после туалета. И мыться я не могу, потому что у меня нет сил. Дома меня всегда мыла жена или старший сын».

Жалоба от родственников Амира пришла в Общественную наблюдательную комиссию вечером, 25 октября. На следующий день правозащитники выехали в следственный изолятор №1. При общении с общественниками Амир расплакался и попросил, чтобы его отправили домой под домашний арест.

«Я, возможно, общался с людьми, которые состояли в экстремистских группах, но ничего плохого я не делал, - вздыхает Амир. – Я верующий человек, мулла, и мне нельзя говорить неправду. Меня оговорил человек, которого я совсем не знаю. А вот он про меня сказал много нехороших слов».

Общественники осмотрели камеру №1 следственного изолятор и пришли к выводу, что держать инвалида первой группы в таких условия недопустимо. В ближайшее время Амира, обвиняемого по статье 205, переведут в специализированное учреждение СТБ-3, где проведу полное медицинское обследование.

Кстати, адвокат арестанта Алла Дунаева, сообщила общественникам о том, что берется защищать Амира и будет подавать апелляцию на его арест. Ее подзащитный не опасен для общества, и во время следствия может находиться под домашним арестом.

Когда материал готовился к публикации, поступило доброе известие. Арестанта Амира Г. в этот час перевозят в специализированное учреждение СТБ-3, которое в народе именуют «тюремной больничкой». Здесь медицинский персонал будет ухаживать за подследственным и оказывать ему всяческую помощь. Также будет назначено полное медицинское обследование.

Справка

Миопатии (амиотрофии) относятся к группе наиболее распространенной генетической патологии нервно-мышечного аппарата. Типичными признакам любой миопатии являются особенности походки и передвижения больных, нарушения движений туловища и верхних конечностей.

Самая тяжелая форма - миопатия Дюшена - поражает только мальчиков и начинается до 5-тилетнего возраста. Неуклонно прогрессирующая симметричная мышечная слабость вынуждает детей к 8-9 годам пользоваться ортопедическими приспособлениями, вскоре после этого они перестают ходить и редко доживают до 25 лет. К группе детских амиотрофий также относится миопатия плечевого и тазового пояса.