Четверо детей из Южно-Сахалинска госпитализированы по прилету в Магнитогорск

Четверо детей из Южно-Сахалинска, прибывших на самолете в Магнитогорск (Челябинская область) для участия в спортивных соревнованиях, были госпитализированы в больницу сразу по прилету в город.

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, организованная группа прибыла в Магнитогорск для участия в соревнованиях по горнолыжному спорту. В составе группы 11 детей в возрасте 15-16 лет и 3 взрослых. Спортсмены и сопровождающие добирались из Южно-Сахалинска в Магнитогорск через Москву.

По прибытии рейса Москва (Шереметьево) – Магнитогорск четверо детей обратились за медицинской помощью и были госпитализированы. Предварительный диагноз - пищевое отравление. Состояние пострадавших удовлетворительное.

Карталинская транспортная прокуратура проводит проверку по факту отравления детей, летевших рейсом Москва-Магнитогорск.