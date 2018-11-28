Чиновники Чебаркуля ответят за передачу муниципальной собственности юридическим лицам

В Челябинской области чебаркульские чиновники, передавшие муниципальные сети водоснабжения и водоотведения юридическим лицам, стали в результате фигурантами уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. В результате действий должностных лиц городские инженерные сети долгое время не видели ремонта.

Уголовное дело по части первой статьи 286 УК РФ прокуратура Челябинской области возбудила на основании результатов проверки законности действий должностных лиц администрации Чебаркуля, инициированной прокурором города и проведенной местным следственным отделом СУ СКР региона.

Вышеназванную муниципальную собственность передали МУП «Теплоком» еще в 2016 году, после чего это предприятие с согласия администрации передало ее в аренду двум ООО: чебаркульским предприятиям водоснабжения и канализации.

Летом прошлого года областной Арбитражный суд признал данные договоры недействительными. Однако городская комиссия по ЧС приняла оба частных предприятия в качестве гарантирующих организаций - муниципальные объекты снова передали этим же юридическим лицам.

Прокурор Чебаркуля данное решение опротестовал, одновременно внеся главе города представление об устранении нарушений закона – прокурор потребовал вернуть сети водоснабжения и водоотведения муниципалитету.