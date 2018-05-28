Декан вуза в Челябинской области обвиняется в получении взятки

Возбуждено уголовное дело в отношении декана факультета биотехнологии Института ветеринарной медицины Южно-Уральского государственного аграрного университета (ЮУрГАУ, Троицк, Челябинская область) Дмитрия Вильвера. Он обвиняется в получении взятки за способствование в сдаче сессии.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель следственного отдела CКР по Троицку Александр Лапков, в минувшую субботу, 26 мая, Дмитрий Вильвер был доставлен в отдел для допроса. После проведения следственных действий он был отпущен домой.

В отношении Дмитрия Вильвера было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

По версии следствия, декан получил 10 тысяч рублей за способствование одному из студентов в получении зачетов и оценок за экзамены, которые он даже не посещал.

В отношении Вильвера избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящий момент следствие рассматривает один эпизод получения взятки. Не исключаются, что их было больше. «В ходе следствия будут установлены все обстоятельства преступной деятельности Вильвера», - отметил Александр Лапков