Дело было поставлено на поток: в Челябинске матерые воры проломили стену и украли автомобиль

Полицейские Челябинска задержали двух местных жителей областного центра, которые похитили иномарку, чтобы разобрать ее на запчасти. Они оказались причастны к еще 23 кражам автомобилей

В дежурную часть отдела полиции Советского района Челябинска 59-летний автолюбитель, который сообщил, что неизвестные проломили стену его гаража и похитили иномарку. Ее стоимость мужчина оценил в 280 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска городского Управления МВД задержаны двое подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались местные жители, один их которых ранее судимый. Автомобиль обнаружен оперуполномоченными частично разукомплектованным в гараже одного из подозреваемых», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Полицейскими установлена причастность подозреваемых к совершению еще 23-х краж имущества, совершенных на территории Советского района аналогичным способом из частных гаражей.

В отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.