Дело экс-полицейских, похитивших крупную партию контрафактного алкоголя, передано в суд

В Челябинской области в суд направлено уголовное дело о фальсификации доказательств и сбыте изъятой водочной продукции сотрудниками полиции. Со склада УМВД города исчезло почти миллион бутылок спиртного.

Прокуратура передала в суд Центрального района Челябинска уголовное дело в отношении бывшего начальника следственной части полиции города Михаила Шестерикова, экс-следователя следственного управления Алексея Юсупова и бизнесмена Виктора Лебедева.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Фальсификация доказательств по уголовному делу следователем», «Превышение должностных полномочий», «Организация фальсификации доказательств» и «Пособничество в фальсификации доказательств и превышении должностных полномочий». Речь идет о хищении крупной партии контрафактного алкоголя со склада полиции Челябинска.

Уголовные дела в отношении этих обвиняемых выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве. Вместе с Михаилом Шестериковым, Алексеем Юсуповым и Виктором Лебедевым по делу проходят экс-начальник уголовного розыска Челябинска Рафаэль Усманов, экс-начальник СУ УМВД Василий Потехин и бывший руководитель городского ОБЭП Валерий Сизенов.

Уголовные дела в отношении них пока в стадии расследования.

По версии следствия в 2013-2014 годах Алексей Юсупов, занимая должность следователя следственного управления УМВД России по городу Челябинску, действуя по указанию начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления Шестерикова, при содействии бизнесмена Лебедева, сфальсифицировал ряд доказательств по уголовному делу, находящемуся у него в производстве.

«Следователь, выполняя преступные приказы своих руководителей, сфальсифицировал ряд протоколов следственных действий и процессуальных документов, составление которых способствовало сокрытию следов незаконного сбыта изъятой водно-спиртовой смеси в количестве около 945 тысяч бутылок. После чего вышеуказанные лица при содействии третьего обвиняемого реализовали изъятую продукцию», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Полученными от продажи денежными средствами в сумме порядка 11 миллионов рублей один из обвиняемых и организаторы преступления распорядились по своему усмотрению.

Уголовные дела направлены в суд Центрального района Челябинска.