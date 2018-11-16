Дело о взятке адвоката Олега Зайцева направлено в суд

В Челябинске будут судить адвоката Олега Зайцева, обвиняемого в передаче взятки следователю следственного отдела Курчатовского района за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении местной предпринимательницы.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката Олега Зайцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере).

«Обвиняемый в период января-февраля 2018 года, являясь адвокатом и представляя интересы предпринимателя, выступил посредником при передаче взятки в крупном размере в сумме 16 700 долларов США (согласно курсу Центробанка РФ около 936 тысяч рублей) заместителю руководителя следственного отдела по Курчатовскому району города Челябинска СУ СК России по Челябинской области за возврат предпринимателю ранее изъятого в ходе обыска документов, денежных средств и за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Тракторозаводский районный суд.

Напомним, адвокату Олегу Зайцеву также предъявлялось обвинение в том, что в период с декабря 2017 по февраль 2018 года, будучи достоверно осведомленным об отсутствии в действиях свидетеля по уголовному делу, находящемуся в производстве следственного отдела по Курчатовскому району Челябинска, признаков уголовно-наказуемого деяния, сообщил ей заведомо ложные сведения, что она подлежит привлечению к уголовной ответственности, но при условии выплаты ему пяти миллионов рублей, он создаст условия для её освобождения.

Будучи введенной в заблуждение и находясь под влиянием обмана, свидетель передала Зайцеву денежные средства в рублях и иностранной валюте эквивалентной 4 650 000 рублей.

Указанными денежными средствами Олег Зайцев распорядился по своему усмотрению.