Дело водителя скорой, сбившего семилетнюю девочку, передано в суд

Дело водителя скорой, сбившего семилетнюю девочку, передано в Верхнеуфалейский суд. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Следственным отделом полиции Верхнего Уфалея окончено расследование уголовного дела в отношении ранее не судимого водителя.

«В июле текущего года мужчина, управляя служебным автотранспортом, совершил наезд на девочку, 2011 года рождения, которая переходила проезжую часть через нерегулируемый пешеходный переход. Не приходя в сознание, через несколько дней ребенок скончался в больнице. Мужчине избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Водителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Расследование уголовного дела окончено и направлено в суд.