Должница из Чебаркуля пряталась от судебных приставов в ванной

Десять суток административного ареста заработала многодетная мать из Чебаркуля, забывшая об огромном алиментном долге перед своими брошенными детьми. О судебных приставов горе- мамаша пыталась спрятаться в ванной комнате, но была обнаружена.

Должница - многодетная мать, лишенная родительских прав. Старшая дочь уже выпустилась из детдома, средняя находится под опекой у матери должницы, а младшая – под опекой матери отца ребенка. За принудительным взысканием алиментов было обращение только со стороны бабушки средней дочери должницы.

Судом за неуплату алиментов женщине назначен административный арест сроком на десять, а за отказ выполнять требования пристава – штраф в одну тысячу рублей.

Это далеко не единичный случай, когда должники пытаются выдумывать, куда бы им спрятаться от судебных приставов.

В Карталинском районе судебные приставы нашли испуганного и сконфуженного должника в шкафу. Он пытался спрятаться, укрываясь вещами.

В Коркино 35-летний мужчина, втиснулся в узкое пространство между кроватью и стеной спальни, прячась от пристава. Его выдал его двухлетний сын, который показал, где скрывается папа.

В Сосновском районе должник прятался в диване в небольшом пространстве ящика для белья.