Досадно, но я спокоен: Сергей Обертас ответил на претензии прокуратуры по поводу многомиллионных премий

Прокуратура Челябинской области в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции выявила факты превышения должностных полномочий председателем областной Избирательной комиссии Сергеем Обертасом.

«В результате установления завышенных размеров премий в соответствии с распоряжениями председателя избирательной комиссии в 2017 году произведены незаконные начисления и выплаты премий 4 лицам, в том числе самому председателю избирательной комиссии, в размере более двух с половиной миллионов рублей», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственное управление Следственного комитета по Челябинской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий».

Глава избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас в разговоре с корреспондентом агентства «Урал-пресс-информ», отметил, что ему несколько досадно, что сейчас приходится отвечать на подобные звонки, но он спокоен и рассчитывает, что следователи СК во всем разберутся.

«Действительно, в декабре 2017 года к нам приходило письмо от прокуратуры, в котором нас просили предоставить всю необходимую документацию. Все необходимые документы в надзорное ведомство были предоставлены. После окончания проверки я приходил в прокуратуру и давал объяснения. Премии были выписаны в рамках закона и их получили не только четыре человека, работающие на руководящих должностях. Их получили также сотрудники аппарата. Все было сделано законно. Были основания поощрить сотрудников и сделано это было в рамках бюджета организации и за его пределы мы не выходили», - сообщил Сергей Обертас.

Также Сергей Обертас отметил, что с тех пор никаких претензий к нему со стороны органов прокуратуры не было.