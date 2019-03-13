Дубровский потребовал от глав не допустить происшествий, подобных трагедии в Симе

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал от глав муниципальных образований сконцентрировать внимание на проведении сезонных работ, чтобы не допустить впредь трагических случаев, подобных произошедшему накануне, 12 марта, в Симе.

Перед докладом вице-губернатора Олега Климова о подготовке к безопасному пропуску паводковых вод Борис Дубровский отметил важность данного вопроса. «При чем это касается не только паводка. К сожалению, происходят и другие, связанные с весной трагические события», - отметил губернатор.

Борис Дубровский напомнил, что накануне в Симе упавшая с крыши ледяная глыба убила женщину 1957 года рождения. Женщина погибла «из-за упавшей с крыши глыбы льда, которую не убрала своевременно управляющая компания», подчеркнул глава региона. Борис Дубровский поручил главам проанализировать ситуацию в своих территориях и выяснить, какие меры еще необходимо предпринять, чтобы «не допустить подобных трагических событий в переходных периодах, в которых мы сейчас находимся». «Я требую от глав сконцентрировать внимание на этой работе, чтобы не допустить подобных происшествий», - заявил губернатор.

Глава региона отметил, что по прогнозам в этом году ожидается ранняя весна, с повышенным температурным фоном и большим количеством осадков.

Как уже сообщало агентство, по факту гибели женщины в Симе СКР региона проводит доследственную проверку. Прокурор Аши организовал проверку управляющей компании ООО «Симское ЖКХ», которая обслуживает этот дом.