Экономист из Златоуста украла у работодателей деньги и ювелирные украшения

Экономист из Златоуста (Челябинская область) украла у работодателей деньги и ювелирные украшения. Женщина пошла на преступление из-за финансовых трудностей.

В ОМВД России по Златоустовскому городскому округу с заявлением обратились два предпринимателя, владельцы организации по предоставлению займов населению и ломбарда, которые сообщили о пропаже денег и ювелирных изделий. Общий ущерб составил более 170 000 рублей.

«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД установлена и задержана подозреваемая в совершении данного противоправного деяния – местная жительница, которая работала в данных организациях экономистом. Подозреваемая объяснила, что совершила кражу из-за финансовых трудностей», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

Санкцией данной части статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.