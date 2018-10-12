Экс-глава Челябинска Давыдов может легко отделаться

Следователи переквалифицировали обвинение бывшему главе администрации Челябинска Сергею Давыдову по одному из эпизодов возбужденного в отношении него уголовного в дела - с мошенничества на использование служебного положения в корыстных целях.

Об этом сообщил агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Напомним, экс-глава Челябинска был арестован 29 сентября 2017 года.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по оперативным материалам УФСБ по Челябинской области с использованием результатов проверок контрольно-счетной палаты и ГУ МВД по Челябинской области.

По данным следствия, которое тоже ведут следователи УФСБ, Давыдов с 2012 по 2015 годы совершил хищение денег в особо крупном размере через муниципальное унитарное предприятие «Челябинские коммунальные тепловые сети» (это предприятие было создано по его распоряжению). По предварительной информации, изначально говорилось о порядке 500 миллионах рублей, которые были выведены со счетов предприятия в результате мошеннических схем. Затем стала фигурировать сумма 340 миллионов рублей.

Как пояснили агентству, в настоящее время по одному из эпизодов уголовного дела обвинение Давыдову переквалифицировано на более мягкое – с части 4 статьи 159 УК РФ на часть 1 статьи 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности). По первой статье предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. А наказание за использование служебного положения в корыстных целях предусматривает штраф лишь в размере 80 тысяч рублей и возможное лишение свободы на срок до 4 лет.

Но и от этого мягкого наказания бывший прокурор и глава может «уйти» в связи с истечением срока давности за совершенное им преступление.

Напомним, в ноябре 2017 года суд арестовывал имущество, принадлежащее Давыдову, на общую сумму порядка 100 миллионов рублей, в том числе 60 объектов недвижимости, нежилые помещения в поселке санатория «Еловое», земельные участки, в том числе коттедж на берегу Изумрудного карьера, разрез «Косой Пласт». Предполагалось, что эта мера позволит после вынесения приговора оплатить назначенный судом штраф. Но, видимо, платить не придется и все арестованное имущество вернется в целости и сохранности экс-главе администрации.

Кроме того, Давыдову удалось избежать наказания за антиконкурентный сговор близких к нему компаний. Напомним, УФАС региона направило в правоохранительные органы материалы для изучения действий компаний на соответствие требованиям УК РФ. ООО «Мастер-Комфорт», ООО «Мастер-Сервис» и ООО «Гарант» вступили в антиконкурентный сговор, получив совокупный доход за 15 месяцев более 100 миллионов рублей. Как пояснили агентству в пресс-службе УФАС области, правоохранительные органы не нашли состава преступления в действиях компаний и отказали в возбуждении дела.

Как уже сообщало агентство, еще в 2015 году прокуратура Челябинской области крепко взялась за бизнес-активы Сергея Давыдова. На сегодня их судьба не известна.

Сергей Давыдов возглавлял прокуратуру города Челябинска до момента ее расформирования. С 2005 по 2010 годы он был первым заместителем главы Челябинска, когда городом руководил Михаил Юревич. А когда Юревича избрали губернатором в апреле 2010 года, Давыдов стал сити-менеджером администрации города. Этот пост он занимал по декабрь 2014 года.

Давыдова задержали 29 сентября 2017 года, на следующий день избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. когда он приехал в Россию. Два месяца экс-чиновник провел в СИЗО. В первые дни он отказывался от показаний, затем стал сотрудничать со следствием. Через два месяца Сергея Давыдова выпустили под подписку о невыезде.