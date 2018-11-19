Экс-глава Кунашакского района и его подельник заплатят 10 миллионов рублей, похищенных при покупке здания для детского сада

По требованию прокурора Кунашакского района суд взыскал свыше десяти миллионов рублей с бывшего главы района Вадима Закирова и местного предпринимателя Александра Оппермана. Именно такую сумму при приобретении здания под детский сад чиновник и бизнесмен украли из бюджета.

Приговором Кунашакского районного суда, вступившим в законную силу, бывший глава района Вадим Закиров и местный предприниматель Александр Опперман осуждены за совершение преступлений, предусмотренных статьями «Получение взятки», «Превышение должностных полномочий» и «Мошенничество».

«В рамках судебного следствия установлено, что Закиров с Опперманом похитили бюджетные средства при приобретении администрацией района здания под дошкольное учреждение в селе Кунашак. Закиров способствовал соучастнику в продаже по завышенной стоимости здания, не пригодного для эксплуатации. Сумма сделки составила 19,1 миллионов рублей, тогда как реальная стоимость здания, по версии следствия, не превышала девяти миллионов рублей», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Указанным преступлением муниципальному образованию «Кунашакский муниципальный район» причинен ущерб в сумме свыше десяти миллионов рублей.

С целью возмещения ущерба, причиненного преступлением, прокуратурой района в Кунашакский районный суд направлено исковое заявление о взыскании с осужденных лиц солидарно в пользу муниципального образования «Кунашакский муниципальный район» незаконно полученных денежных средств. Суд пришел к выводу об обоснованности требований прокурора района и удовлетворил их в полном объеме.

Напомним, в декабре 2014 года районная администрация в нарушении законодательства заключила контракт на покупку здания под детский сад с единственным участником аукциона по предложенной им цене, не проведя предварительно собственную оценку стоимости здания. В октябре в отношении Вадима Закирова было возбуждено еще одно уголовное дело за взятку. Всего за 2010-2015 годы Закиров получил следующие взятки: квартиру в Челябинске стоимостью 1,7 миллиона рублей за принятие на должность заместителя главы администрации района, два миллиона рублей за своевременную оплату выполненных работ по строительству газопровода и 2,5 миллиона рублей за сделку по приобретению здания детского сада в селе Кунашак.

Затем в деле экс-чиновника следователи выявили новые преступные эпизоды- злоупотребления должностными полномочиями при выделении жилья сиротам – бывшим воспитанникам детских домов.

Решением суда Закиров приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Александр Опперман – к четырем годам условно.