Экс-начальник управления ЖКХ Троицкого района остался на свободе

Бывший начальник управления ЖКХ администрации Троицкого муниципального района (Челябинская область) Антон Гук, обвиняемый в получении взятки, отделался условным сроком.
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего начальника управления ЖКХ администрации Троицкого муниципального района Антона Гука, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Получение взятки».
«По данным следствия, в прошлом году осужденный получил взятки от предпринимателей в сумме 190 тысяч рублей за оказание покровительства при выполнении муниципальных контрактов. Преступления были выявлены сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, осуществлявшими оперативное сопровождение по уголовному делу», - сообщили в пресс-службе СКР по Челябинской области.
Приговором суда осужденному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.