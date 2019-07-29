Экс-начальник управления ЖКХ Троицкого района остался на свободе
Происшествия
Сегодня, 15:27

Бывший начальник управления ЖКХ администрации Троицкого муниципального района (Челябинская область) Антон Гук, обвиняемый в получении взятки, отделался условным сроком.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего начальника управления ЖКХ администрации Троицкого муниципального района Антона Гука, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Получение взятки».

«По данным следствия, в прошлом году осужденный получил взятки от предпринимателей в сумме 190 тысяч рублей за оказание покровительства при выполнении муниципальных контрактов. Преступления были выявлены сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, осуществлявшими оперативное сопровождение по уголовному делу», - сообщили в пресс-службе СКР по Челябинской области.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

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