Глава Карталинского района выделили деньги на ремонт «дорог-невидимок»

Глава Карталинского района (Челябинская область) выделил деньги на ремонт «дорог-невидимок». Хитрую схему вскрыли сотрудники прокуратуры.

В ходе проведенной Карталинской городской прокуратурой проверки было установлено, что администрацией района с МУП КМР «Спецстрой» заключены контракты на выполнение текущего ямочного ремонта улично-дорожной сети, но какие конкретно участки дороги будут ремонтироваться не указано, по сути «дороги-невидимки».

«Отсутствие указанной информации не позволяет определить потребности заказчика и проследить фактическое выполнение муниципального контракта», - сообщили в прокуратуре региона. И.о. главы внесено представление об устранении нарушений.

Также в ходе проверки было установлено, что некоторые контракты дублируются. Договоры на общую сумму около 600 тысяч рублей заключены для выполнения одного и того же вида работ, на одинаковых объектах, в одно и тоже время.

«Таким образом, произведено искусственно дробление однотипных видов работ на одних объектах на самостоятельные договоры с единым предметом исполнения с целью избежать проведения предусмотренных законом конкурсных процедур, что повлекло необоснованное сокращение числа участников закупки», - говорится в сообщении прокуратуры.

Возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено на рассмотрение в УФАС по Челябинской области.