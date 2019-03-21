Глава миндортранса Челябинской области уволен по утрате доверия

Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрий Микулик уволен по утрате доверия.

Соответствующее решение принял исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер в первый день вступления в должность, сообщили в пресс-службе губернатора.

Напомним, Дмитрий Микулик возглавил министерство дорожного хозяйства и транспорта области с 29 марта 2016 года. Как уточнили в министерстве, документ об увольнении подписан 20 марта 2019 года.

Обязанности министра дорожного хозяйства и транспорта области будет выполнять его заместитель Александр Филиппов. Он фактически руководит ведомством уже полгода. Дмитрий Микулик находится на больничном.

Как уже сообщало агентство, на днях комиссия ФАС России признала антиконкурентными два соглашения, заключенных при проведении дорожных аукционов в Челябинской области. Одно из них заключено между губернатором Борисом Дубровским, региональным министерством дорожного хозяйства и транспорта и АО «Южуралмост». Второе – между миндортрансом и АО «Южуралмост».

Справка.

Дмитрий Микулик родился 25 июня 1974 года в Уфе. Окончил уфимский нефтяной институт, башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте республики Башкортостан.

Работал в ООО «Лукойл Башкирия», ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт», ОАО «Башкиравтодор», в госкомитете республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству, управляющим ОАО «Инвесткапиталбанк», директором МУП «Центр недвижимости городского округа г. Уфа.

В течение трех месяцев - с апреля по июль 2015 года – трудился в администрации Владимирской области (исполнял обязанности замдиректора департамента инновационного развития и импортозамещения). С июля 2015 года и.о. первого замминистра дорожного хозяйства и транспорта области, с 29 марта 2016 года – министр. Уволен по утрате доверия с 20 марта 2019 года.