Главврач больницы Магнитогорска объявлен в розыск

Главный врач городской больницы Магнитогорска (Челябинская область) Артем Черепанов, обвиняемый в злоупотреблениях служебными полномочиями, а также в присвоении и растрате, объявлен в розыск. Он не явился ни на одно судебное заседание.

Постановлением Ленинского районного суда города Магнитогорска Челябинской области от шестого мая 2019 года, депутат по второму одномандатному избирательному округу Магнитогорского городского собрания депутатов пятого созыва, главный врач Муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница № 2» города Магнитогорска Челябинской области, Артем Черепанов объявлен в розыск, в связи с тем, что скрылся от суда.

«Уголовное дело в отношении Артема Черепанова четвертого марта 2019 года поступило на рассмотрение в Ленинский районный суд города Магнитогорска, однако Черепанов, находясь под подпиской о невыезде так и не явился в суд ни на одно судебное заседание. В связи с чем, заявленное ходатайство государственного обвинителя об объявлении Черепанова в розыск и изменении меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу, судом удовлетворено», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», Артем Черепанов был задержан в октябре 2017 года при получении взятки в 100 тысяч рублей. У главврача при обыске изъяли 20 новеньких пятитысячных купюр, предположительно, полученных от подчиненного за «покровительство» по службе и премирование. При этом Черепанов уверял, что это его личные средства, но объяснить их происхождение не мог.

Как выяснило после задержания следствие, деньги за так называемое «покровительство» Артем Черепанов получал в течение шести лет – с 2012 по 2017 годы. Кроме того, он фиктивно трудоустроил в штат больницы 11 сотрудников, заработной платой которых распорядился по своему усмотрению. Таким образом обвиняемый похитил денежные средства, принадлежащие медицинскому учреждению и администрации Магнитогорска на общую сумму около 35 миллионов рублей.

Кроме того, Черепанов приобретал за счет больницы дорогие лекарственные средства страдающей тяжелым заболеванием родственнице, которая находилась на лечении в учреждении в платной палате повышенной комфортности, при этом денежные средства в кассу учреждения не вносил.

Также следствие установило, что, являясь главным врачом больницы, Артем Черепанов систематически получал взятки от директора ООО «ЕвроДом» Глушкова за совершение входящих в его служебные полномочия действий по заключению муниципальных контрактов и договоров с возглавляемым им учреждением путем создания в нарушение положения о закупках для ООО «ЕвроДом» условий, при которых только с данным обществом заключались договоры и контракты, как при проведении торгов, так и без проведения торгов у единственного поставщика.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые совместно с сотрудниками ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.