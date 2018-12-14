«ГорЭкоЦентр» оштрафован за транспортный коллапс в Челябинске

Муниципальное предприятие, отвечающие за вывоз твердых бытовых отходов в Челябинске, оштрафовано за мусорный коллапс в городе. Правда, весьма скромно.

Прокуратурой Советского района Челябинска в конце сентября 2018 года проводилась проверка исполнения МУП «Городской экологический центр» требований санитарно-эпидемиологического законодательства при обращении с твердыми коммунальными отходами. В ходе проверки было установлено, что твердые коммунальные отходы с контейнерных площадок не вывозятся в течение недели.

«По данному факту прокуратурой района директору МУП «Городской экологический центр» внесено представление, кроме того, в отношении МУП «ГорЭкоЦентр» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Постановлением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Челябинской области МУП «ГорЭкоЦентр» привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Напомним, с 18 сентября часть перевозчиков прекратила вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных площадок Челябинска. В том числе один из крупнейших перевозчиков - ООО «Горэкоцентр+», обслуживающий 693 контейнерные площадки, - в одностороннем порядке отказался выполнять договорные обязательства из-за закрытия городской свалки. Оператор отказался вывозить мусор на полигон в Полетаево, сославшись на увеличение «транспортного плеча».

Кроме того, в апреле 2017 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в МУП "Горэкоцентр". В июле 2018 года директору МУП «Горэкоцентр» Игорю Галичину и директору компании «Титаник» (работает с МУП в рамках муниципального контракта по вывозу мусора) Эдуарду Секисову предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве. 24 сентября в адрес первого из них прокуратура потребовала возбудить еще одно уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) за ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей на посту директора «Горэкоцентра», в результате чего в городе наступил мусорный коллапс. 27 сентября были возбуждены уголовные дела о халатности в отношении руководства МУП «Горэкоцентр» и администрации Челябинска.

Также силовики выяснили, что «Горэкоцентр» ведет «черную» бухгалтерию. Силовики обнаружили неучтенные деньги, которые собираются с водителей машин, доставляющих мусор на свалку.

Игорю Галичину предъявлено обвинение по трем статьям уголовного кодекса: части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление служебными полномочиями», по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата в особо крупном размере» и «пункту «б» части 2 статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».

В сентябре 2018 года Галичин покинул пост руководителя МУПа. Следствие по уголовному делу о мошенничестве продлено до 24 ноября 2018 года.