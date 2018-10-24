Хотели «легких» денег, а получили реальные сроки: челябинских студентов-наркодилеров отправили в колонию

Двое студентов Южноуральского государственного колледжа получили реальные сроки за распространение наркотиков. Денег на «закладках» отравы подростки так и не заработали.

Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении двух студентов Южноуральского государственного колледжа. Они признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

Один из студентов через Интернет договорился с неустановленным лицом о сбыте наркотических средств. В тайниках ему должны были оставлять крупные партии наркотических средств, расфасованные в пакетики. Их подростку нужно было раскладывать на территории Челябинска. За каждую «закладку» ему обещано было 250 рублей.

Подросток, в свою очередь, предложил своему однокурснику подзаработать и вместе с ним делать «закладки», пообещав за каждую 125 рублей.

«В мае 2018 года друзья отыскали закладку, в которой было 22 свертка наркотическим средством, после чего организовали 15 закладок с наркотическим средством на различных улицах Ленинского района Челябинска. Довести до конца свой преступный умысел несовершеннолетние не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками полиции, наркотическое средство мест скрытого хранения было изъято», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Задержанные подростки сознались, что хотели заработать. Но не получилось, потому что оплата должна была производиться раз в неделю, а раскладкой закладок они фактически занимались один день, денежных средств они не получили.

«Указанные преступления совершены подсудимыми в несовершеннолетнем возрасте, на момент рассмотрения уголовного дела один из них достиг совершеннолетия. Каждому из подсудимых назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Несовершеннолетний осужденный будет отбывать наказание в воспитательной колонии, достигший совершеннолетия в исправительной колонии общего режима», - добавила Наталья Мамаева.

Соучастники взяты под стражу в зале суда.