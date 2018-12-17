Из Башкирии в Чебаркуль не доехали: в аварии на М-5 погибли два 19-летних парня

В Ашинском районе Челябинской области в субботу, 15 декабря, во время снегопада на трассе М-5 столкнулись легковушка и грузовик. В страшном ДТП погибли два 19-летних парня, ехавших из Башкирии в Чебаркуль в иномарке «Ауди 100», за рулем которой находился их ровесник.

Авария произошла около пяти вечера на 1556-м километре автодороги «Москва-Челябинск». Юный водитель легкового автомобиля из-за плохой видимости не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, столкнувшись с движущимся по ней грузовиком «Вольво».

Водитель тяжелой техники, 32-летний мужчина, в ДТП не пострадал. А вот двое пассажиров легковушки погибли на месте. Третий пассажир, 22-летний парень, и сам 19-летний водитель иномарки получили травмы. Обоих увезли в больницу.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональной Госавтоинспекции, в настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии на дороге. Известно, что все четверо парней из «Ауди 100» являются жителями республики Башкортостан, а водитель грузовика «Вольво», житель республики Беларусь, перевозил груз из Новосибирска в Минск.

Фото региональной Госавтоинспекции