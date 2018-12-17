Карабашский лихач на снегоболотоходе отправился в колонию

Суд отправил в колонию гонщика из Карабаша (Челябинская область), который пьяный на снегоболотоходе наехал на местного жителя. От полученных травм тот скончался на месте.

Карабашский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Челябинска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерь человека».

«В суде установлено, что 11 августа 2018 года молодой человек, отдыхая с друзьями на даче, расположенной в поселке Красный Камень, после употребления спиртных напитков решил прокатиться по единственной асфальтированной улице поселка на принадлежащем его друзьям снегоболотоходе, не имея прав на управление. В результате поездки обвиняемый сбил насмерть 57- летнего жителя поселка, который шел ему навстречу», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

После ДТП водитель снегоболотохода, не останавливаясь, пытался скрыться с места происшествия, вернувшись на территорию дачи своих друзей, однако очевидцы убедили его вернуться на место происшествия.

Подсудимый вину признал полностью, по собственной инициативе возместил родственникам погибшего материальный и моральный ущерб в размере 600 тысяч рублей.

Судом ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.