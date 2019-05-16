Коровы, свиньи и лошади «захватили» Ашу

Домашний скот заполонил улицы города Аша, мешая прохожим и создавая затруднения для движения автомобилистов.

Жители Аши обратились в правозащитную общественную организацию «Гражданский патруль» с жалобой на проблему бесконтрольного выпаса домашнего скота на городских улицах. Коровы, лошади и даже свиньи заполонили улицы города и не только мешают людям нормально передвигаться, но и стали источником заразы. Они роются в мусорных контейнерах и свободно разгуливают там, где им хочется. Беспризорные животные приходят из подворий частных секторов, расположенных недалеко от центра города.

«Домашний скот мешает автомобилистам и пешеходам. Мало приятного не только пережидать, пока стадо пересечет дорогу, но и вляпаться в коровью лепешку. Не говоря уже о том, что скот создает аварийные ситуации на дорогах. Представьте, если лошадь или корова испугается автомобильного сигнала и бросится под колеса. Кроме прочего, домашние животные оккупировали свалки и питаются там отходами. Подумайте о том, что после сами хозяева будут пить молоко от коров, которые ели на помойке, есть мясо свиней, которые ели на помойке неизвестно что. Проблема более серьезна, чем кажется», - прокомментировал ситуацию активист «Гражданского патруля» в Аше Валерий Кочергин.

«Гражданский патруль» обратился в администрацию Аши с повторной жалобой на бесконтрольный выпас домашнего скота в центре города, провести проверку по данному факту и привлечь к ответственности виновных лиц.

«Сейчас прорабатывается вопрос об утверждении правил содержания домашних животных в личных фермерских хозяйствах, а также правила по отлову и содержанию безнадзорных животных», - говорится в ответе управлении инженерной инфраструктуры администрации Ашинского района.

В прошлом году «Гражданский патруль» уже обращал внимание на вопрос бесконтрольного выпаса скота на городских улицах Аши. В ответ администрация также пообещала проработать вопрос утверждения правил содержания сельскохозяйственных животных у частных предпринимателей, однако в итоге ничего не произошло.