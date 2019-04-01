Маски-шоу в Чебаркуле: силовики нагрянули с обысками к коммунальщикам

Силовики Челябинской области провели обыски и выемку документов в ООО «Чебаркульское предприятие водоснабжения». Директор Евгений Бородин задержан.

Силовая операция проводилась сегодня, первого апреля, в рамках расследования уголовного дела по факту получения взятки арестованным ранее мэром Сергеем Ковригиным. Это информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердил собственный информированный источник, приближенный к ситуации. Изъяты документы. Директор фирмы задержан.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», по данным следствия, в 2016 году мэр Сергей Ковригин получил взятку в виде услуг неимущественного характера на сумму более 50000 рублей от представителя коммерческой организации за незаконную передачу муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения. Решением Арбитражного суда Челябинской области по иску прокурора области в 2017 году договоры аренды по передаче указанного муниципального имущества признаны недействительными.

В СКР по Челябинской области ситуацию пообещали прокомментировать позднее.

Взяткой неимущественного характера следователи СКР назвали статьи, которые журналист Любовь Рудометова писала о главе Чебаркуля и администрации города и выкладывала в сети Интернет. Только договор с ней был заключен не в рамках действующего федерального законодательства – по 44-ФЗ «Закону о госзакупках». А она была трудоустроена в МУП «Теплоком» на должность рядового сотрудника с минимальной заработной платой. Потом она была уволена из данного МУПа и был заключен договор с ООО «ЧПВ». Информационные услуги Рудометова продолжала оказывать и оплату производило ООО «ЧПВ». Плата за данный вид работ составила 52 тысячи рублей.

До 23 апреля Ковригин будет находиться под домашним арестом. Его членство в партии «Единая Россия» приостановлено. От должности главы города чиновник также отстранён.

Добавим, параллельно силовиками расследуется еще одноуголовное дело, возбужденное по статье «Мошенничество в особо крупном размере» при хищении денег при покупке детсада в Чебаркуле. Первым обвиняемым в этом деле стал Сергей Богатырев, проводивший оценку здания.