Мавроди с тремя коркинскими цыганами сбыли фсбшнику кило героина

В Челябинском областном суде коллегия присяжных заседателей постановила единогласный обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении четырех лиц цыганской национальности, обвиняемых в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере.

На скамье подсудимых - 69-летняя Александра Чистякова из Коркино, ее дочь Наталья, 23-летний местный житель Петр Калугин и 48-летняя Татьяна Мавроди. Коллегией присяжных подсудимые признаны виновными в том, что 18 апреля 2018 года по предварительной договоренности между собой незаконно сбыли в городе Коркино один килограмм 200 граммов героина сотруднику ФСБ, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка».

Кроме того, Татьяна Мавроди с целью дальнейшего сбыта приобрела вещество, содержащее героин, массой 620 граммов, которое хранила по месту своего жительства в Коркино до момента изъятия в ходе обыска в мае 2018 года.

Татьяна Мавроди вину свою сбыте героина сотруднику ФСБ категорически отрицала, выдвигала версию об алиби. О найденном у нее в доме наркотике заявила, что его подбросили.

Остальные обвиняемые признали свою вину.

«Совокупность представленных государственным обвинителем доказательств позволила присяжным заседателям прийти к единогласному решению о доказанности предъявленного обвинения и виновности. Коллегия присяжных заседателей признала подсудимых не заслуживающими снисхождения», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Дальнейшую судьбы цыганского квартета решит суд.