Мошенница из Златоуста «нагрела» жителей России на 25 миллионов рублей

Жительница Златоуста (Челябинская область) приглашала доверчивых россиян стать бизнес-партнерами и вкладывать деньги в совместный проект. Люди вложили в лже-сделки порядка 25 миллионов рублей.

Златоустовским судом вынесен приговор в отношении местной жительницы, которая путем мошеннических действий обманула россиян на 25 миллионов рублей. Среди пострадавших - жители Златоуста, Московской области, Пермского и Краснодарского краев, Республики Башкортостана и других регионов страны.

«Сотрудниками уголовного розыска и следствием установлено, что жительница Златоуста организовала по интернету обучение бизнесу, вела свой сайт. В качестве примера предлагала попробовать поучаствовать в бизнесе, в том числе банковском. Потерпевшие передавали денежные средства после заключения договора займа под высокий ежемесячный процент. Женщина не имела реальной возможности исполнять обязательства перед физическими лицами, не обладала собственными денежными средствами. Не получив проценты от сделок и свои денежные средства, потерпевшие обратились с заявлениями в полицию. Наименьшая сумма лже-сделки составила 50 тысяч рублей, максимальная 5 миллионов рублей», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Ущерб составил более 25 миллионов рублей, по данному уголовному делу потерпевшими признано 27 человек.

Суд признал 44-летнюю местную жительницу виновной в совершении мошеннических действий и назначил наказание в виде лишения свободы на четыре года.