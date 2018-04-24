17:11
На озере под Миассом найдено тело женщины, вмерзшее в лед
На озере под Миассом (Челябинская область) найдено тело женщины, вмерзшее в лед. Потребовалась помощь спасателей.
В миасский поисково-спасательный отряд областной службы поступил вызов в Чебаркульский район на озеро Кундравинское. За помощью обратились местные полицейские.
Стражи порядка обнаружили на водоеме труп неизвестного человека. Он вмерз в лед и лежал лицом в низ.
Спасатели, используя специальные инструменты, вырезали тело изо льда и передали полицейским.
Как выяснилось, это оказалось тело женщины, которая пропала еще осенью и тогда его искали, но найти не смогли.
Причины смерти, а также носила ли она криминальный характер, предстоит выяснить следователям.