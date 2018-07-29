На «Путинском» пляже в Челябинске утонул семилетний ребенок

На пляже в Челябинске утонул семилетний ребенок. За ним не доглядел дедушка.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» осведомленный источник, ЧП произошло в субботу, 28 июля, на пляже на берегу Смолино в Ленинском районе Челябинска. Этот пляж в народе называют «Путинский».

Мальчик пришел на пляж с дедушкой. Как говорят очевидцы, они увидели тонущего мальчика, вытащили на берег и пытались оказать первую помощь до приезда скорой, но это не удалось.

Прибывшие медработники провели необходимые реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось.

Следственные органы по факту трагедии в настоящий момент проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, пляж на озере Смолино (на улице Новороссийской) стал называться Путинский» в 2010 году. Тогда председатель правительства РФ Владимир Путин приезжал в Челябинск и, добираясь до Челябинского трубопрокатного завода, обратил внимание на дикий пляж рядом с медцентром ЧТПЗ «Я не увидел ни одной торговой точки, извините, ни одного туалета не заметил, может, и есть где-то, но я не увидел», - поделился увиденным Владимир Путин. А затем добавил, что именно в таких местах рождаются подобные шутки: «​Гриша иди купаться. – Мама, зачем? Плавать я не умею, а писать пока не хочу».

Премьер призвал губернаторов обратить внимание на места отдыха жителей. Следующей ночью на этот пляж завезли КамАЗами тонны песка. Установили шезлонги, зонтики, туалеты. С той поры челябинцы называют пляж «путинским».