На трассе Челябинск-Казахстан грузовик разорвал на части легковушку
На трассе Челябинск-Казахстан грузовик разорвал на части иномарку. Пассажир легкового автомобиля погиб на месте.
ДТП со смертельным исходом произошло вечером шестого ноября на 125 километре автодороги Челябинск-Троицк-Казахстан на территории Троицкого района.
«Водитель автомобиля МАН, совершая обгон, не убедился в безопасности манёвра (обгон на данном участке дороги разрешён) и совершил столкновение со встречным автомобилем Дэу Нексия. В результате пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.
Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель автомобиля МАН - это житель республики Казахстан. Погибший оказался жителем Троицка.