На трассе Челябинск –Троицк задержан автобус с мигрантами на диванах

На трассе Челябинск –Троицк задержан автобус, в котором на диванах перевозили мигрантов. Также в салоне вместо сидений были установлены мягкие кресла.

Сотрудники ГИБДД Челябинской области задержали автобус с мигрантами, который направлялся из Москвы в Бишкек.

Дорожные стражи порядка обнаружили, что транспортное средство переоборудовано для комфортного перемещения мигрантов и отдыха в дороге. В салоне установлены мягкие диваны и кресла. В автобусе находились 19 иностранных граждан, в том числе семь детей в возрасте от 6 до 9 лет.

«Водитель пояснил, что хотел еще и подзаработать, поэтому часть сидений вообще убрал и разместил ни их месте груз. В пути они уже двое суток», - сообщил сотрудник ДПС полка ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.

На водителя автобуса составлены административные протоколы.