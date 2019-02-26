На трассе под Челябинском в массовом ДТП погибли два человека

В Красноармейском районе (Челябинская область) столкнулись «КамАЗ" и две легковушки.

Авария со смертельным исходом произошла сегодня, 26 февраля, на 29 километре автодороги Челябинск-Новосибирск на территории Красноармейского района. Столкнулись три автомобиля.

«По предварительным данным водитель автомобиля Ауди, водитель Рено Дастер и грузового автовоза совершили между собой столкновение. В результате ДТП водитель автомобиля Рено Дастер и его пассажирка получили смертельные травмы», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Организовано реверсивное движение транспорта. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.