На Южном Урале во время учений артиллерийские снаряды попали в дома мирных жителей

Шокирующее событие произошло в деревне Большая Исангильдина Чебаркульского района (Челябинская область) в ночь на 27 июля. Ничего не подозревающие селяне ночью попали под бомбежку. Тряслись окна и стены от разрывов снарядов. По словам жителей, было реально страшно.

Бомбежка началась в 22 часа. Утром стало известно, что один снаряд попал в дом. Он пробил дверь, осталась круглая выбоина, потом он ушел в подпол, но не взорвался. Хозяин дома ложился спать, услышал шум, пошел проверять, а там снаряд. Еще одному селянину снаряд попал в сарай, и пока неизвестно, куда залетел третий. Сейчас вся деревня боится, что кто-то может пострадать.

Как удалось выяснить агентству «Урал-пресс-информ" из собственных источников в полиции, один из снарядов попал в дом, где находились бабушка с внуком. Они то и вызвали ночью полицейских для разбирательств. После звонка приехали не только полицейские, но и военные, медики и спасатели.

Пассажиры поезда, который утром прибыл в столицу Южного Урала, сообщили, что ночью в поезде было очень много военных, которые вышли на станции Чебаркуль. Лица у молодых военнослужащих-контрактников были серьезные, но на вопросы пассажиров они сурово отмалчивались.

Военные из Центрального военного округа тоже хранят молчание. А если и комментируют, то говорят - к упавшим снарядам не имеют никакого отношения. Ближайший полигон находится за 44 километра от деревни Большая Исангильдина и долететь до нее артиллерийский снаряд никак не мог.

«Так откуда тогда снаряды? Мы что ли сами перестреливаемся, - возмущаются мирные жители. - Ох и темнят военные. Нас же предупреждали, что в эту ночь будут учения, даже объявления развешали по деревне, а теперь отнекиваются».

«Мы утром видели, как ехали военные машины со снарядами мимо деревни. А вечером и ночью начали раздаваться мощные взрывы, - рассказывает другая местная жительница. - Было такое ощущение, что металлический град сыпется на крышу нашего дома».

То, что военные учения проходили на Чебаркульском военном полигоне, руководство ЦВО не отрицает. Кстати, в соседней деревне Непряхино под Чебаркулем тоже не могли уснуть в ночь на 27 июля. Местные жители чувствовали мощную взрывную волну со стороны полигона.