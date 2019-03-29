Начальник лесничества Пласта и его подчиненный попались на взятке

В Челябинской области начальник и сотрудник Пластовского лесничества подозреваются в получении взятки. Они получили 200 тысяч рублей от бизнесмена в обмен на договор на продажу древесины.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника Челябинского областного бюджетного учреждения «Пластовское лесничество» и его подчиненного сотрудника, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Получение взятки».

«По версии следствия, в период ноября 2018 - марта 2019 года в подозреваемые получили взятки в сумме 200000 рублей от представителя предпринимателя за заключение договора на продажу древесины», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления МВД России, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.