Остановил стоп-лист: Григорий Ройзман не смог вылететь в Израиль

Челябинский бизнесмен Григорий Ройзман, задолжавший кредиторам 164 миллиона, пытался скрыться за границей. Но при прохождении паспортного контроля его не пустили на борт самолета.

В межрайонном специализированном отделе судебных приставов по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Челябинской области в отношении бизнесмена Григория Ройзмана ведется сводное исполнительное производство о взыскании более 164 миллионов рублей. Взыскатели – ряд юридических лиц, которые давали мужчине огромные средства, а также кредитное учреждение. Возврата денежных средств они так и не дождались, по данному факту были возбуждены уголовные дела, которые неоднократно прекращались и возобновлялись.

«Из имущества у мужчины было только нежилое помещение в Советском районе города Челябинска и земельный участок в поселке Кременкуль. Земля осенью 2018 года была реализована через торги. В результате продажи участка судебные приставы выручили 585 тысяч рублей, которые были пропорционально распределены между взыскателями. В течение прошедшего времени всего было взыскано около 25 миллионов рублей, сегодня в работе остается взыскание 139 миллионов», - сообщила главный специалист-эксперт управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области Ольга Шебанова.

В январе 2019 года судебные приставы в очередной раз вышли по адресу проживания должника для определения его имущественного положения. В ходе встречи он вновь был ознакомлен с процессуальными документами, в том числе и с постановлением об ограничении права выезда за рубеж. Тем не менее, восьмого марта 2019 года он попытался выехать в Израиль. При остановке его на паспортном контроле Григорий Ройзман громко возмущался, заявив, что он гражданин Израиля, его не имеют права не пустить на борт, он летит на родину. Но сотрудники пограничной службы были непреклонны: для пересечения государственной границы Российской Федерации гражданину необходимо получить разрешение от судебных приставов, которые и внесли его фамилию в стоп-лист.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», Григорий Ройзман является фигурантом уголовного дела, возбужденного в 2013 году. Тогда ему было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Примечательно, что Григорий Ройзман в 2016 году проводил новогодние праздники в Праге. Правда, до сих пор непонятно, каким образом подследственный тогда оказался тогда за границей.

Согласно материалам дела, в результате мошеннической схемы с фирмами-однодневками Ройзман и Бондарь похитили более 330 миллионов рублей. Речь идет о махинациях с муниципальными контрактами. Ройзман и Бондарь через подставных лиц создали сеть фирм-однодневок, которые с 2011 года получили огромное количество многомиллионных муниципальных контрактов на поставку питания в детские образовательные учреждения. Продукты в школы и детсады действительно поставлялись, однако маленькие ИП не рассчитывались с поставщиками, а потом банкротились. В конце 2015 года материалы уголовного дела уже передавались в прокуратуру Южного Урала для утверждения обвинительного заключения, однако их вернули на доследование из-за нарушений уголовно-процессуального законодательства. Спустя почти четыре года после начала расследования полиция закрыла дело в связи с «отсутствием в деянии состава преступления». В августе 2018 по требованию областного прокурора Лопина полиция возобновила расследование дела в отношении Григория Ройзмана. Сам Ройзман вины не признает, считая виновным Олега Бондаря, который уже давно скрывается от следствия в Израиле.