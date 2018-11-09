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Незаконную рубку деревьев в Ильменском заповеднике организовала сотрудница нацпарка

Сотрудниками полиции задержана жительница Миасса (Челябинская область), подозреваемая в организации незаконной рубки деревьев на территории Ильменского заповедника. Им оказалась сотрудница национального парка.

Оперативниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области совместно с сотрудниками регионального управления Федеральной службы войск национальной гвардии в рамках ранее возбужденного уголовного дела задержана жительница Миасса, подозреваемая в организации незаконной рубки деревьев на территории Ильменского государственного заповедника.

«В отношении задержанной женщины, являющейся должностным лицом ФГБПУН «Ильменский государственный заповедник», решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Напомним, полицейские задержали грузовой автомобиль с древесиной, на перевозку которой у водителя не оказалось документов. Оперативники при участии представителей регионального управления Росприроднадзора установили, что перевозившиеся 120 сосен и берез были незаконно вырублены на территории Ильменского государственного заповедника.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».

Сотруднице Ильменского заповедника грозит лишение свободы на срок до семи лет.

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