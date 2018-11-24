Обкурившиеся челябинские студенты вызвали к себе … полицию

Полицейские Челябинска в рамках оперативного мероприятия "Ночь" обнаружили нарколабораторию, которую на съемной квартире оборудовали студенты челябинского колледжа "Комитент". Будучи под кайфом, они сами вызвали сотрудников полиции, потому что им показалось, что в их квартиру кто-то ломится.

23 ноября на пульт дежурного поступил вызов о том, что в одну из квартир, расположенную в элитном доме в Калининском районе Челябинска, пытаются проникнуть трое человек, которые представляются сотрудниками полиции. На место происшествия оперативно выехала группа ППС "1821", которая находилась поблизости.

Подозрения о том, что вызов ложный, возникли сразу. Полицейские не смогли попасть в "карман" где расположена квартира, откуда был вызов. Дверь им все же открыли, но минут через 20 после уговоров.

"К нам второй день ломятся в квартиру трое полицейских. Удостоверения не показывают. Мы боимся. Сегодня ломами нашу дверь выбивали", - сказал молодой человек.

"А еще на нашем балконе они установили видеокамеры. За нами следят", - уверяла полицейских девушка.

Они также рассказали, что являются студентами второго курса челябинского колледжа "Комитент". Учатся на специальности "Туризм". Приехали в Челябинск из Свердловской области. И сейчас под действием наркотика "очень боятся за свои жизни".

"Нас же еще не "отпустило", зачем мы их позвали? " - подосадовала девушка.

Полицейские, оценив обстановку, поняли, что молодые люди находятся в состоянии наркотического опьянения, и вызвали оперативно-следственную группу. В присутствии понятых была осмотрена комната, были найдены следы употребления наркотиков, пакетик с анашой, изолента для закладок, весы и мини-лаборатория по выращиванию конопли. Ее молодой человек сам показал стражам порядка.

"Да мы не курили ничего сегодня. Нас просто не отпустило. А вы не там ищете. Вы на верхней полке смотрите, а все на нижней. Там у меня конопля растет. Еще маленькая у меня она пока выросла. Только месяц всего. Там еще лимоны у меня растут. Я на верхней полке еще не успел посадить коноплю", - рассказал студент.

Как стало известно агентству "Урал-пресс-информ" из собственных информированных источников, студентку колледжа несколько дней назад полицейские Челябинска задерживали на окраине города, когда она делала "закладки" наркотиков.

"Мы не пьем. Мы за здоровый образ жизни. Я занимаюсь спортом. Смешанными единоборствами и пауэрлифтингом. Наркотики не мешают мне. Это не вредно", - заявил студент.

Кроме того, при обыске у парня был обнаружен поддельный паспорт.

"Это друг оставил, он меня на три года старше. Я просто вклеил туда свое фото, чтобы мне сигареты продавали. А мне пока еще 17 лет. Только в декабре будет 18", - добавил он.

Студенты были доставлены в отделение полиции. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также в ходе операции "Ночь" полицейскими Челябинска было раскрыто 18 преступлений. Задержано 12 граждан, находившихся в розыске. Выявлено 1292 административных правонарушений. За нарушения, посягающие на общественный порядок, к административной ответственности привлечено 444 граждан.

"Инспекторы по делам несовершеннолетних и представители комиссии по делам несовершеннолетних администрации города Челябинска провели рейд по семьям, имеющих детей, состоящих на учёте. Инспекторами ведется постоянная работа по информированию персонала и покупателей, совершенствованию программного обеспечения. В магазинах торговых сетей для покупателей в доступной форме размещены предупреждения о запрете продажи алкоголя лицам, не достигшим 18 лет. При продаже алкоголя на мониторе кассы появляется предупреждающая надпись о необходимости проверки документов покупателя на предмет его возраста", - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Калмыкова.

Сотрудники ГИБДД поймали 50 пьяных водителей и 16 человек, которые сели за руль без прав.

"В результате проверок мест реализации алкогольной и табачной продукции из незаконного оборота изъято 314,6 литра алкогольной продукции на сумму 81 877 рублей и 509 единиц табачной продукции на сумму 323 000 рублей. В результате проверок пунктов приема металла из незаконного оборота изъято 3850 килограммов черного лома, пять килограммов лома медных изделий, 10 килограммов лома алюминиевых изделий", - добавила Светлана Калмыкова.

В челябинское муниципальное бюджетное учреждение «Центр временного пребывания лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения», доставлено 34 человека.