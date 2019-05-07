Областной суд: для рассмотрения дела Сергея Давыдова есть препятствия

Сегодня, седьмого мая, Челябинский областной суд направил в Верховный Суд Российской Федерации материалы уголовного дела в отношении Сергея Давыдова для разрешения вопроса об изменении территориальной подсудности.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда, такое решение принято в связи с тем, что при рассмотрении дела в отношении бывшего главы администрации Челябинска Сергея Давыдова в апелляционном порядке имеются препятствия для рассмотрения дела областным судом.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», уголовное дело в отношении Давыдова было возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Он обвинялся в хищении 340 миллионов рублей у муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети». Затем по одному из эпизодов уголовного дела обвинение Давыдову было переквалифицировано на более мягкое - на статью «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности». Давыдову уже удалось избежать наказания за антиконкурентный сговор близких к нему компаний.

Пятого марта этого года Советским районным судом Челябинска было удовлетворено ходатайство следователя следственного отдела УФСБ России по Челябинской области о прекращении уголовного дела в отношении Сергея Давыдова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Злоупотребление служебными полномочиями».

По решению суда уголовное дело прекращено. Обвиняемому назначен судебный штраф в размере 40 тысяч рублей. С таким решением не согласился прокурор Челябинской области Виталий Лопин и подал апелляционную жалобу. В надзорном ведомстве считают, что при расследовании допущены существенные нарушения норм УПК, неверно квалифицированы действия обвиняемого Сергея Давыдова.

Давыдов и его адвокат заявили, что не придут в суд на пересмотр уголовного дела. Сейчас бывший чиновник (и экс-прокурор Челябинска в одном лице) находится под подпиской о невыезде.