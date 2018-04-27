Облсуд не поверил в невиновность чиновницы из Аши

Оправдана необоснованно: к такому выводу пришла апелляционная инстанция Челябинского областного суда, отменив оправдательный приговор в отношении чиновница из Ашинского муниципального района.

Как сообщает пресс-центр региональной прокуратуры, женщина обвинялась в мелком взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Ашинский городской суд посчитал, что в действиях чиновницы состав преступления отсутствовал, и оправдал ее.

Однако с принятым решением не согласился прокурор, который подготовил обоснованное и мотивированное апелляционное представление.

Вышестоящий суд с учетом приведенных доводов согласился с позицией прокурора Аши, признал приговор незаконным и подлежащим отмене.

Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение.