Пассажирский поезд столкнулся с легковушкой под Чебаркулем

Автомобиль столкнулся с пассажирским поездом на железнодорожном переезде на станции Чебаркуль (Чебаркуль). В результате столкновения автомобиль был зажат под локомотивом. Расписание движения поездов нарушено.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУЖД, ДТП произошло накануне, 27 марта, в 21 час 22 минуты на железнодорожном переезде. Сигнализация исправно работал.

Когда к переезду приближался пассажирский поезд №97 сообщением Тында – Кисловодск, стал закрываться шлагбаум и вдруг внезапно на переезд выскочил легковой автомобиль. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

В результате столкновения автомобиль был зажат под локомотивом. По предварительной информации, водитель автомобиля скрылся с места происшествия до столкновения. В поезде и автомобиле пострадавших нет.

Схода подвижного состава нет. Пассажирский поезд №97 сообщением Тында - Кисловодск отправился со станции Чебаркуль с задержкой 46 минут, поезд №391 сообщением Челябинск – Москва был задержан на 20 минут.