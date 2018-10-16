Пенсионерка из Кыштыма «очистилась от порчи» за один миллион рублей

Пенсионерка из Кыштыма (Челябинская область) «очистилась от порчи» за один миллион рублей. Полиция объявила мошенницу в розыск.

В дежурную часть полиции Кыштыма обратилась 81-летняя местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой мошенницы.

Пенсионерка рассказала, что к ней на улице подошла незнакомая женщина и сначала просто поинтересовалась, а нет ли у нее знакомых, которые сдают квартиру. Когда они разговорились, что случайная знакомая напугала ее тем, что на бабушке «порча», но она может ее снять.

Престарелая дама отвела незнакомку к себе домой, где якобы «целительница» провела специальный обряд по снятию «порчи». Пенсионерка в благодарность за оказанную услугу предложила ей два с половиной тысячи рублей, однако та сказала, что у старушки все деньги «порченные», но тут она сможет ей помочь. Доверчивая бабушка принесла мошенницы все свои сбережения. Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ» из собственных источников, это была сумма в один миллион рублей.

Мошенница завернула деньги в газету и зашла в туалет для проведения еще одного «ритуала». После этого она отдала сверток пенсионерки и сказала, что его три дня нужно хранить в подушке, тогда деньги станут «чистыми».

Когда гостья покинула квартиру пенсионерки, та обнаружила пропажу денег.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция ищет преступницу.

Ее приметы: на вид 35-40 лет, славянская внешность, русые волосы до плеч, среднее телосложение. Одета в вязаную шапку, красную короткую куртку, чёрные брюки и кроссовки. При себе имела тёмную сумку.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении мошенницы или узнал эту женщину, просят сообщить в полицию по телефонам 8 (351-51) 4-46-61 или 02.

«Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Преступники, пользуясь доверием пожилых людей, которые впускают неизвестных лиц к себе в жилище, тайно похищают ценное имущество. Подобные «ритуалы», как правило, заканчиваются потерей денег и ценных вещей», - говорится в сообщении регионального полицейского главка.