По факту коммунальных аварий в Златоусте проводится прокурорская проверка

Прокуратурой Златоуста (Челябинская область) организована проверка по факту произошедших коммунальных аварий в городе.

В период майских праздников на территории Златоустовского городского округа произошло две коммунальных аварии. В результате порывов на магистральных теплосетях на улице Свердлова и в Северо-Западном районе города было отключено горячее водоснабжение и теплоснабжение в многоквартирных домах.Работы по ремонту теплосетей выполнялись ООО «Теплоэнргетик».

«Авария, произошедшая четвертого мая в районе Северо-Западного района устранена в допустимые сроки. Авария на улице Свердлова до настоящего времени не устранена, поскольку в месте порыва подлежит замене участок трубы длиной 40 метров. Вместе с тем, согласно статьей 20 Федерального закона «О теплоснабжении», теплоснабжающие организации обязаны обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения, обеспечить надежное теплоснабжение потребителей», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Прокуратурой Златоуста проводится проверка соблюдения требований законодательства.

Кроме того, по факту аварии, произошедшей на улице Свердлова, сотрудниками ОМВД России по Златоустовскому городскому округу Челябинской области проводится доследственная проверка на предмет наличия признаков халатности в действиях должностных лиц.