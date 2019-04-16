По требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении ряженого полицейского из Челябинска

После запроса агентства «Урал-пресс-информ» прокуратура Челябинской области провела проверку по факту ДТП на Комсомольском проспекте в Челябинске, в котором был замешан человек в форме сотрудника полиции. По факту незаконного лишения свободы участника инцидента возбуждено уголовное дело.

Инцидент, в котором «засветился человек в форма, похожей на полицейскую, произошел в ночь на 27 мая 2018 года. Пострадавший Дмитрий Бехтерев возвращался домой от девушки на Volkswagen Jetta. На дороге его подрезал минивэн, на что Дмитрий посигналил ему и поехал дальше. Это не понравились людям, находившимся в машине. Они въехали в иномарку Бехтерева. Это были Евгений Домрачев и Вячеслав Николаев. Они разбили стекла в машине у Дмитрия. Ему удалось от них уехать, но на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев парни его догнали.

Вот здесь и появился человек в форме, похожей на полицейскую. Он был с пистолетом в руках. Мужчина приковал Дмитрия наручниками и смотрел, как его избивают. Все это есть на видеозаписи, которую сделали очевидцы инцидента. К месту дорожного конфликта также подъехал экипаж ДПС и этот человек в форме, похожей на полицейскую, здоровается с сотрудниками ГИБДД за руку. Позже стало известно, что к органам внутренних дел он не имеет никакого отношения. В полиции служит его супруга, которая находится в декрете.

Изначально уголовное дело в отношении этого человека не возбуждалось. Однако в конце января прокурор Челябинской области Виталий Лопин потребовал привлечь «ряженого полицейского» к ответственности по статье «Незаконное лишение свободы».

«По факту ДТП, в ходе которого один из участников конфликта находился в форме сотрудника полиции и совершил противоправные действия, была проведена проверка. По факту незаконного лишения свободы в отделе полиции «Курчатовский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 127 уголовного кодекса Российской Федерации. Прокуратурой области прокурору Курчатовского района Челябинска поручено обеспечить принятие законного и обоснованного решения по уголовному делу», - сообщил начальник отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания прокуратуры Челябинской области Евгений Онорин.

Челябинец Вячеслав Николаев, избивший водителя, уже привлечен к уголовной ответственности. Он четыре с половиной года проведет в колонии. Евгений Домрачев избежал наказания.