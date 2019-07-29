«Почтовые» грабители из Усть-Катава предстанут перед судом
Происшествия
Сегодня, 18:12

В Челябинской области перед судом предстанут обвиняемые в краже более 21 миллиона рублей из почтового отделения города Усть-Катав.

Как сообщалось ранее, в феврале текущего года в дежурную часть поступила информация о том, что в помещении кассы почтамта обнаружены вскрытые сейф-мешки, в которых ранее находились денежные средства.

По данному факту Следственным отделом ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 УК РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Челябинской области при участии службы безопасности УФПС Челябинской области – филиала ФГУП «Почта России» установлены и задержаны двое местных жителей 1987 и 1990 годов рождения. В ходе обыска в гараже одного из подозреваемых изъято более 20 миллионов рублей. В квартире второго обнаружено около 500 тысяч рублей.

Судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Усть-Катавский городской суд для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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